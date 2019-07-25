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Minik kâşifler Arkeopark’ta

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) yaz faaliyetleri sürüyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
Minik kâşifler Arkeopark’ta

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) yaz faaliyetleri sürüyor.


Ailelerin ve çocukların vazgeçilmez adresi haline gelen BTM, uygulamalı atölye programları ile birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak için özel olarak hazırlanan etkinliklerle çocuklar bilimin eğlenceli haliyle tanışıyor, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyorlar.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Avrupa’nın en büyük tarih öncesi parkı Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi’nde gerçekleştirdiği günü birlik arkeoloji atölyesi, minik kâşiflerin neşesi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan ve 8 bin 500 yıl önceki döneme ait canlandırılmaların yer aldığı Arkeopark’ta gerçekleşen programda çocuklar müzeyi drama yöntemi ile gezdi. Müzede bulunan minyatür yapılar ile o döneme ait günlük hayata kullanılan araç ve gereçleri keşfeden miniklerin tarih öncesine yolculuğu kilden kendi çömleklerini tasarlamalarıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
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