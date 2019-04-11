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Minik kalpler hastalar için pazarcı oldu

Aydın’da anaokulu öğrencileri ‘Dünya Yalnız Bizim Değil’ sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırladıkları ürünleri okul bahçesinde satışını yaptı.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:08
Minik kalpler hastalar için pazarcı oldu

Aydın’da anaokulu öğrencileri ‘Dünya Yalnız Bizim Değil’ sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırladıkları ürünleri okul bahçesinde satışını yaptı. Minik öğrencilerin yaptığı satıştan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye alınacak.


UNICEF Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu ‘Dünya Yalnız Bizim Değil’ sloganı ile yürüttüğü proje ile gönüllere dokundu. Okul öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı, hem biyoçeşitliliğe dikkat çektiği, hem de değerler eğitimini uyguladığı projenin sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Sergi açılışı sonrası sınıflar biyoçeşitliliği anlatan defilelerini ve gösterilerini sundu. Daha sonra, öğrencilerin biyoçeşitlilik üzerine hazırladığı materyaller okul bahçesinde kurulan stantlarda satışa sunuldu. Buradan elde edilecek gelir, Aymelek Derneği aracılığı ile hasta yatağı ve tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan hastalara umut olacak.


Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu projede dokunacakları hayatların mutluluğunu hissederek görev aldıklarını ifade eden okul müdürü Derya Çetin, “ Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz büyük bir özveride bulundu. Ailelerimiz ise her türlü maddi ve manevi konuda bizlere severek isteyerek destek oldular. Çünkü hepimiz bugünkü biyoçeşitlilik kermesi satışından çok gelir elde etmek ve birden fazla hasta yatağına ihtiyaç duyan hastanın hayatına dokunmak istiyoruz” dedi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, “Çocuklara biyoçeşitlilik hakkında bilinç kazandırılırken, aynı zamanda değerler eğitimi ile birleştirilerek bu etkinlik yapılmış. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin yapmış oldukları çeşitli el işi, göz nuru işlemeler değişik hediyelik eşyalar burada satışa sunuluyor. Buradan elde edilen kazançla yatak alınacak ve bu alınan yataklar Aymelek Derneği vasıtasıyla hastalara ulaştırılacak. Bu anlamda da yardımlaşma, dayanışma ruhunu da içinde barındıran bir etkinlik olmuş” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:08
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