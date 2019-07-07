Minik judocular Balkan şampiyonu
- Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, takım sıralamasında birinci oldu07 Temmuz 2019 Pazar 16:48
ANKARA (AA) - Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldız ekip 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti.
Takım sıralamasında Türkiye ilk basamakta yer alırken, ev sahibi Romanya ikinci, Bosna Hersek ise üçüncü oldu.
YORUM YAZ