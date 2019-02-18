Minik izciler doğayı keşfetti

Denizli’de anaokulu öğrencileri izcilik kampı yaparak doğayı ve hayvanları tanıdı. Akdağ İzcilik, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) önderliğinde yapılan gezide öğrenciler Işıklı Gölü etrafındaki mahallelere giderek doğa ile iç içe bir gün geçirdiler.

Çivril Rasime Kameroğlu Anaokulu öğrencileri İzcilik gurubu hafta sonunu doğada geçirdi. İzcilik eğitmeni ve rehberlik öğretmeni Erkan Atila ve Oya Çetinkaya gözetiminde Sundurlu, Seraserli Süngüllü, Beydilli ve Gümüşsu mahallelerine giden izcilik gurubu öğrencileri yaktıkları ateşte yiyecek hazırlamayı öğrenirken gölde yaptıkları sandal turu ile balık ve kuş türlerini de yakından öğrenme şansı buldu. İzci Eğitmeni olan Erkan Atila’dan doğa ve hayvanlara ait bir çok bilgi alan öğrenciler İzcilik hakkında da temel konuları öğrenme şansı buldu.

İzcilik gezisi ve kampı ile ilgili bilgi veren AKİDAK kurucu başkanı Erkan Atila gezi ile ilgili verdiği bilgide “Rasime Kameroğlu ilkokulu izci grubu ile nefis bir hafta sonu geçirdik. Tablet, telefon yoktu, bol bol doğa vardı. Işıklı, Beydilli,Gümüşsu Şelalesi, Süngüllü kuş gözetleme kulesi, Sundurlu, Seraserli. 60 km. Doğa gezisi, hayvanlar, güzelliklerimiz, mangalda muzlu çikolata bile yaptık. Bile güvenen aileleri ve muhteşem çocuklarına ve Oya Çetinkaya öğretmenimize teşekkür ederim. Yaşasın doğa” dedi.