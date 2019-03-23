Minik GKV’liler dünya su gününde yağmur olup yağdılar

Dünya genelinde doğal kaynakların özellikle suyun bilinçsiz kullanım ve tüketim nedeniyle hızla azalmasına dikkat çekmek isteyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinliklerle dünyaya suyu koruyalım mesajı verdiler.

Yağmur damlası şeklindeki kostümleri ve müzik eşliğindeki danslarıyla dikkat çeken minik öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerinde adeta yağmur olup yağdılar.

Su tasarrufuna dikkat çekmek doğal kaynakların daha dikkatli kullanımıyla ilgili mesajlar vermek isteyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin bir birinden farklı etkinlikleri dikkat çekerken, anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikle adeta yağmur olup yağdılar. Minik öğrenciler su damlası şeklindeki kostümleriyle önce okul bahçesinde müzik eşliğinde çeşitli danslar sergiledi. Öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçesinde sahneledikleri danslarıyla izleyenleri hayran bıraktıran minik öğrenciler, taşıdıkları dövizler üzerindeki mesajlarıyla da bütün dünyaya suyun korunması, dikkatli kullanılması yönünde mesajlar verdiler.

Doğal dengenin korunması ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması yönünde öğrencilerin sürekli bilinçlendirildiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, “Dünya su günü etkinliklerimiz çerçevesinde öğretmenlerimizle birlikte bütün öğrencilerimizin katıldığı bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz tarafından yapılan çeşitli resimlerden oluşan sergimizin yanı sıra damla modelli kostümlerimizle okul bahçesinde müzik eşliğinde çeşitli danslar sahneleyerek öğrencilerimizin yağmur damlası görünümüyle adeta okul bahçesinde dakikalarca yağmur yağma sahnesi canlandırıldı. Elbette doğal kaynakların daha dikkatli kullanılması, doğal dengenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı olarak intikal ettirilmesi hepimizin ortak görevidir. Bu konuda öğrencilerimizi bu tür etkinliklerle bilinçlendirirken su ve diğer enerjilerin tasarruflu kullanılması yönünde de davranış kazanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Minik öğrenciler okul bahçesinde sergiledikleri dansların ardından farklı etkinliklerle de gün boyu suyun korunması ve tasarruflu kullanılması için mesajlar verdiler.