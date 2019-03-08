Minik Eymen, tedavi olmazsa bir daha yürüyemeyecek

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Akburak ailesinin ikiz çocuklarından biri olan 2 yaşındaki Serebral Palsi (beyin felci) hastası Eymen Akburak, kısa süre içerisinde tedavi edilmezse bir daha yürüyemeyecek.

İlçenin Karataş Mahallesi’nde ikamet eden Akburak ailesinin ikiz çocuklarından biri olan minik Eymen, henüz iki aylıkken geçirdiği beyin felci nedeniyle zor günler yaşıyor. Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle düzenli bir tedavi göremeyen minik Eymen, kısa süre içerisinde gerekli tedavi yapılmazsa bir daha yürüyemeyecek. Tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için yetkili kanallardan onay alıp yardım hesabı açan aile, şimdilerde ise hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekleniyor.

Oturamıyor ve yürüyemiyor

Henüz 7 aylıkken ikiz kardeşi Eslem ile birlikte erken doğumla dünyaya gelerek ailesine ikiz bebek sevinci yaşatan Eymen bebek, hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. Geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle vücut hareketleri ve kas koordinasyonu kalıcı şekilde etkilenen Eymen bebek, bu nedenle rahat hareket edemediği gibi ne oturabiliyor ne de yürüyebiliyor. Daha öncesinde de geçirdiği hastalığa bağlı olarak bazı operasyonlar geçiren ve fizik tedavileri gören minik Eymen, ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı düzenli bir tedavi göremediği için bir türlü sağlığına kavuşamadı. Her geçen gün hareket kabiliyetini yitirmeye başlayan minik bebek, henüz gelişim çağında olduğu için sıkı bir tedavisi süreciyle sağlığına kavuşması mümkün.

Baba asgari ücretle çalışıyor

İlçede bulunan bir kurumda asgari ücretle çalışan baba Osman Akbulak, minik Eymen’in iyi bir tedaviden geçmesi gerektiğini ama maddi imkansızlıklardan dolayı kontrollerini bile yaptıramadıklarını söyledi. Asgari ücret haricinde hiçbir gelirlerinin olmadığını ve bununla ancak ev kirası ile evinin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade eden baba Osman Akburak, Eymen’in tedavisi için maddi anlamda hiçbir şey yapamadıklarını belirtti.

Henüz 4 yıllık evli olduklarını ve 2 yıldır çocuklarına şifa aradıklarını kaydeden Osman Akburak, “Çocuklarım 2 yıl önce henüz 7 aylıkken Batman’daki hastanede ikiz doğdu ve 2 ay boyunca kuvözde kaldı. 2 ay sonra kızım Eslem ve ardından oğlum Eymen bize teslim edildi. Tatvan’daki evimize getirdikten birkaç gün sonra kızım ve oğlumun fıtık olduğunu öğrendik. İkisinin Van’da birlikte kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyattan 2 gün sonra Eymen gece fenalaştı ve Tatvan’daki hastaneye götürdük. Bizi ambulansla Van’a gönderdiler. Eymen’in bağırsakları ters olduğu için 2 gün içinde 2 ameliyat yapıldı. Eymen bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra 7 gün yoğun bakımda kaldı. Eymen’i eve getirdikten sonra kontrolü için tekrar Van’a götürdük. Eymen’in kendini sürekli kastığını fark ettik. Bu durumu sorduğumuzda ve hastanede yapılan tahliller sonucu Serebral Palsi, yani beyin felci olduğunu öğrendik. Bu nedenle Van’dan İstanbul’a sevk edildi. İstanbul’da yapılan tahlil ve tedavi sonucunda fizik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. Tatvan’da 8 ay fizik tedavi gördü ve 8 aydan sonra kontrol amaçlı önce Ankara’ya, ardından da İstanbul’a götürdüm. Ankara’daki hocamız bize Eymen’in doğarken ya da kuvözde beyin kanaması geçirdiğini söyledi. İstanbul’da ise, Eymen’e fizik tedavisi öneren hocamız, Tatvan’da 8 ay görülen fizik tedavinin işe yaramadığını ve çocuğu ileriye değil de geriye götürdüğünü söyledi. Fizik tedavisi için İstanbul’da 10 gün kaldık ve Eymen’in bu 10 gün içinde çok değiştiğini fark ettik. Biraz konuşmaya başladı ve hareketleri değişti. 3 ay sonra tekrar İstanbul’a gelmemiz gerektiğini ve her 3 ayda bir 10 gün süreyle oradaki fizik tedavi kampına katılmamız gerektiğini söylediler” dedi.

“Uzanacak yardım elini bekliyoruz”

Gerekli izinleri aldıktan sonra yardım hesabı açtıklarını ve şimdi uzanacak bir yardım eli beklediklerini ifade eden Osman Akburak, “Yapılacak tedavinin 2 yıl boyunca aralıksız devam etmesi gerekir. Bu tedavi çocuğumuza iyi geliyor ama bize 10 günlük fizik tedavi kampı maliyeti ve yurt dışından sipariş edilen ilacın fiyatı 9 bin 200 lira ediyor. Maddi imkanımız kısıtlı olduğu için bu tedaviyi devam ettiremiyoruz. Ancak evde oyuncaklarla beden hareketlerini yaptırabiliyoruz ama bunun da faydası yok. Hayırsever insanların desteği olursa çocuğumuzu her 3 ayda bir 10 günlüğüne fizik tedavi kampına götürebileceğiz. Bu konuda valiliğe dilekçe yazarak onay aldık ve hayırsever insanların yardım desteği amacıyla çocuğumuz Ali Eymen Akburak adına Vakıflar Bankası Tatvan Şubesi TR17 0001 5001 5800 7308 5182 77 nolu hesabı açtırdık” diye konuştu.

“Tedavi edilmezse bir daha yürüyemeyecek”

Gerekli olan tedavinin kısa süre içinde başlamaması durumunda bir daha tedavinin olumlu sonuç vermemesi yani bir daha yürüyememe gibi bir riskle karşı karşıya olduklarına dikkat çeken minik Eymen’nin annesi Eylem Akburak da hayırseverlerden destek istedi. Çocuğunun her geçen gün gözlerinin önünde erdiğine şahit olduklarını ifade eden Akburak, çocuğunun tedavisi için duyarlı ve hayırsever insanların desteğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Çocuğumuz hayat dolu, ama hasta. Tek isteğimiz, çocuğumuzun sağlığına kavuşmasıdır. Onun içinde bir maliyet ve tedavi süreci gerekiyor. Tedavinin de kısa süre içinde olması gerekiyor. Çünkü şu an çocuğumuz gelişim çağında olduğu için uygulanacak tedaviye olumlu cevap vereceği belirtiliyor. Eğer bu tedavi 1 ya da 2 yıl geciktirilmiş olursa, bir daha yürüyemeyeceğini söylüyorlar. Bu da bizleri kahrediyor, ama elden de hiçbir şey gelmiyor. Tek umudumuz yardımsever insanlardır. Onlardan yarım eli bekliyoruz” şeklinde konuştu.