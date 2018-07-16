0553 313 94 23

Minik Eylül’ün babasından yürek yakan paylaşım: "Ciğer yarası"

Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı ‘Ciğer yarası’ başlığında paylaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:39
Minik Eylül’ün babasından yürek yakan paylaşım: "Ciğer yarası"

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Uzunbeyli Mahallesinde 22 Haziran Cuma günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan bir daha haber alınamamış ve minik Eylül’ün cansız bedeni 7 gün sonra Uzunbeyli Mahallesi’nin yakınlarında bulunan bir tarladaki elektrik direğinin altında toprağa gömülü halde bulunmuştu. 

"CİĞER YARASI" 

Bir türlü acısı dinmeyen baba İbrahim Yağlıkara, aradan geçen 24 günden sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Baba Yağlıkara, minik Eylül ile 3 yaşındayken çektirdikleri fotoğrafı ‘ciğer yarası’ başlığında paylaştı. İHA muhabirine konuşan baba Yağlıkara, “O fotoğrafı çektirdiğimizde kızım 3 yaşındaydı. O zamandan beri Polatlı’ya taşınmak istiyordu. Bizde bugün evi taşıyoruz. Şuan Bursa’dan evi yükledik ve Polatlı’ya taşıyoruz. Keşke kızıma da nasip olsaydı” ifadelerini kullandı. Öte yandan baba, kızını öldürmekle suçlanan şahsın hala tutuklu bulunduğunu ve henüz bir gelişme olmadığını belirtti. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:39
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
    1. Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
    2. Sondaj aracı yan yattı: 2 kişi öldü
    3. Terör Devleti İsrail'den kritik..
    4. OHAL sonrası için yeni gelişme
    5. Sadakataşı, kurban bedelini açıkladı
    6. Amerika Türkiye'ye Patriot satmak..
    7. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı..
    8. İslam düşmanlarından alçak protesto:..
    9. Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!
    10. Antalya'da yük asansörü düştü: 1 yaralı
    11. Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...
    12. Gürcistan’da maden faciasından dolayı..
    13. Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına..
    14. İsrail askerleri Filistinliyi vurup..
    15. Otomobil vinçle çarpıştı, sürücü..
    16. Hamileyken boğaz ağrısı nasıl geçer?
    17. Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den..
    18. Uçan taksi geliyor
    19. Eylül Yağlıkara'nın babasından yürek..
    20. Bebeklerde cilt kuruluğu neden olur?
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!