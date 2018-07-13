Minik Eylül'ün babası kızının isteğini yerine getiriyor...

Ankara’da kaybolmasından günler sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki kızı Eylül’ü toprağa vermesinin ardından bir süreliğine PolatlıUzunbeyli Köyü'ndeki adreslerinde kalma kararı veren Yağlıkara ailesi Bursa'daki evlerini Polatlı'ya taşıma kararı aldı. Milliyet'e konuşan baba İbrahim Yağlıkara, "Bursa'daki evimi kızıma yakın olmak için Polatlı merkeze taşıyorum. Şimdi oradaki eşyaları burada kiralık tuttuğumuz yeni yerleştiriyoruz. Kızımı böylece daha çok göreceğim. Zaten yaz tatilleri dönüşünde eşim ile Eylül ve kardeşlerini okulları olduğu için önceden Bursa'ya gönderiyordum. Bende çiftçilikle uğraştığım için kasım ayından sonra köyden Bursa'ya dönüyordum" dedi.

"BİR ANLAMDA VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM"

Eylül'ün yaz tatillerinin ardından sürekli kendisine Bursa'ya geri dönmek istemediğini dile getiren baba Yağlıkara, 'Baba burası çok uzak, bizde sana yakın olalım, seni çok özlüyorum' diyordu. Bir anlamda onun vasiyetini yerine getirmiş oldum" diye konuştu. Yaşadıkları olayın ardından kızı Eylül'den başka birşeyi düşünmediğini ifade eden Yağlıkara, "Şu anda içimden hiçbirşey yapmak gelmiyor. Zaten yaşadığım travmadan sonra sadece kızımı düşünüyorum. Bu olayın ardından mahsullerimin hiçbiriyle ilgilenmediğim için hepsi kurudu. Şu anda tarlamızla da bizim adımıza akrabalarımız ilgileniyor" şeklinde konuştu.