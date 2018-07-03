Minik Eylül cinayetinde korkunç detay! Günlerce aç bırakılmış

Vali Elban, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile valilikte yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran'da dedesinin yanına bayramlaşmaya giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in söz konusu tarihte saat 10.00'da kaybolduğunu hatırlattı.

Aydemir'in cesedinin 18 günlük aramalar sonucu dün saat 17.45'te köyün 3 kilometre kuzeyinde derede bulunduğunu aktaran Elban, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden sonra da bulunduğu güne kadar beklediği bir yerde ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre içinde herhangi bir kuş ya da vahşi hayvan tarafından bir yaralama da söz konusu değil. Dün ilk ceset alındığında üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok."

Elban, Aydemir'in cesedine yapılan otopsinin sabaha karşı tamamlandığını dile getirerek, "Ailede buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu, cenaze sabah 05.00 gibi kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerinde aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnetti. Tekrar başımız sağ olsun, bu inşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OLAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR VAR"

Bir basın mensubunun olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını sorması üzerine Elban, "Olayla ilgili gözaltılar ve bazı ipuçlarımız da var, çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığın olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var. Jandarmamız, emniyet güçlerimiz konuyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor." diye konuştu.

Elban, "olayda bir kaçırılma şüphesi var mı?" sorusuna da "kaçırılma tabii" yanıtını verdi.

"CESET EN FAZLA BİRKAÇ GÜN ÖNCE BULUNDUĞU ALANA BIRAKILMIŞ"

Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu alanda daha önce bir arama yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de Vali Elban, şunları kaydetti:

"Olay yeri daha önce AFAD profesyonel balık adamlarımız tarafından defalarca bakılan bir yer, ayrıca drone ile bu bölgenin havadan defalarca görüntüleri alındı. Zaten adli tıp raporuna göre cesedin en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Şu an için adli tahkikat devam ediyor."

Elban, Aydemir'in cesedinin çayır biçmek için bölgeye giden bir köylü tarafından bulunduğunu da sözlerine ekledi.