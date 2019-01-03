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Minik Evrim'in babasının tutukluluğuna itiraza ret

Tokat'ta 3 yaşındaki Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük kızın cezaevine konulan babasının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

03 Ocak 2019 Perşembe 12:27
Minik Evrim'in babasının tutukluluğuna itiraza ret

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük kızın cezaevine konulan babasının tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz 2018'de minik Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca yapılan itiraz edildi.

Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek Atış'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Evrim'in kaybolduğu ilk günlerde AFAD ve JAK ekiplerinin de katılımıyla drone ve arama köpekleri kullanılarak yapılan arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da katılmıştı.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakılan ve hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailesinin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Anne Dilek Atış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 8 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Burhan Atış ise Trabzon'daki cezaevine nakledilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:27
  1. Trabzon
  2. Evrim Atış
  3. Kayıp
  4. Tokat
  5. Turhal

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