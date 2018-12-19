Minik Evrim'in babasının tutukluluğuna itiraza ret

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında cezaevine konulan, küçük kızın babasının tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da, minik Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz edildi.



Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Evrim'in kaybolduğu ilk günlerde, AFAD ve JAK ekiplerinin de katılımıyla drone ve arama köpekleri kullanılarak yapılan arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da katılmıştı.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakılan ve hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailesinin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.



Anne Dilek Atış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 8 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Burhan Atış ise Trabzon'daki cezaevine nakledilmişti.