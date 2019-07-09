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Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için uzun süre devam eden arama çalışmalarına rağmen aradan 1 yıl geçmesine rağmen hiçbir ize ulaşılamadı

09 Temmuz 2019 Salı 10:10
Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde geçen yıl 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'tan aradan 1 yıl geçmesine haber alınamıyor.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının üzerinden 1 yıl geçen küçük Evrim'le ilgili bir ize rastlanamadı.

Evrim'in kaybolduğu ilk günler AFAD ve JAK ekiplerinin katılımıyla drone ve arama köpekleri de kullanılarak yoğun yürütülen çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar tarafından uzun süre devam ettirilmişti.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve cenazesini dedesinin mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir" demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı.

Jandarma ve arama ekipleri, küçük kızın kaybolduğu çadır ve yaklaşık 20 kilometrelik alanı didik didik aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca çalışmaları küçük kızın kaybolmasından 116 gün sonra sonlandırmıştı.

Minik Evrim'i arama çalışmaları kapsamında köyde yaşayanların HTS kayıtları da incelenmişti.

- Anne ve babası tutuklanmıştı

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan ve annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz 2018'de tutuklanmıştı.

Anne Dilek 8 Kasım 2018, baba Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Minik Evrim için yürütülen adli soruşturma ise devam ediyor.

Evrim'i arama çalışmalarına AFAD ve JAK ekipleri ile dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katılmıştı.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:10
  1. Evrim Atış
  2. Kayıp
  3. Tokat
  4. Turhal

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