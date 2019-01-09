Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti

KARS (AA) - Kars'ta rahatsızlanan 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Merkeze bağlı Borluk köyünde yaşayan Ayşe ve Serkan Ersoy'un en küçük çocukları Emirhan Ersoy hastalandı.

Serkan Ersoy, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık ekipleriyle köye gitti. Minik Emirhan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emirhan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Serkan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir anda rahatsızlandığını belirterek, "Ateşi çıktı. Havale geçiriyor diye korktuğumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar, ambulans geldi." dedi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 142 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



