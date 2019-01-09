0553 313 94 23

Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti

Kars'ta yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde bulunan ve rahatsızlanan 3 yaşındaki Emirhan Ersoy, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti

KARS (AA) - Kars'ta rahatsızlanan 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Merkeze bağlı Borluk köyünde yaşayan Ayşe ve Serkan Ersoy'un en küçük çocukları Emirhan Ersoy hastalandı.

Serkan Ersoy, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık ekipleriyle köye gitti. Minik Emirhan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emirhan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Serkan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir anda rahatsızlandığını belirterek, "Ateşi çıktı. Havale geçiriyor diye korktuğumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar, ambulans geldi." dedi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 142 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:14
  1. İl Özel İdaresi ekipleri
  2. kar
  3. Kars
  4. kış
  5. sağlık ekipleri
  6. soğuk hava

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan konuşuyor... CANLI
    1. Erdoğan konuşuyor... CANLI
    2. Engelli tanımadı! Tek parmağı ile..
    3. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    5. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    6. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne..
    7. Sudan'daki gösterilerde 9 yaralı
    8. Kahire'de "Muhammed Salah müzesi"..
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Batman'da terör örgütü DEAŞ..
    11. Traktörle çarptı, ölmeyince tüfekle..
    12. Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel..
    13. Bakan Akar Şoygu ile görüştü!
    14. GÜNCELLEME - Doktorun kadın..
    15. İZBAN'daki grevin ertelenmesi
    16. Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
    17. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses..
    18. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    19. Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile..
    20. "İyi bir aile takımı olduk"
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar