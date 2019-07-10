Minik Emircan’ın ‘işitme cihazı’ mutluluğu

Samsun’da, evinin önünde oyun oynarken 21 bin liralık değerindeki işitme cihazı çalınan 9 yaşındaki Emircan, hayırsever bir iş adamının işitme cihazını temin etmesinin mutluluğunu yaşadı.

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de yaşayan 4 çocuklu ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, işitme engelli olarak doğdu. Doğduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen Yıldırım’ın burada yapılan testlerde işitme engelli olduğu belirlendi. Küçük Emircan 7 yaşına geldiğinde ise başının içerisine ve dışarısına “koklear implant (işitme cihazı)” takıldı ve Emircan 7 yaşından sonra söylenenleri anlamaya başladı.

Yaklaşık 7 ay önce evinin önünde oyun oynayan Emircan’ın yanına gelen şahıs veya şahıslar Emircan’ın annesinin yanında olmamasını fırsat bilerek başından işitme cihazını çaldı. Bu olaya karşı koymayan Emircan eve giderek annesine başını ve kulağını göstermeye başladı. Cihazın düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ailesi aramalardan bir sonuç alamadı. Cihazın çalınmasının adından ise Emircan yeniden duymamaya başladı. Yaklaşık değeri 21 bin lira olduğu belirtilen söylenen cihazın ücretini karşılayamayan annenin tek isteği oğlunun yeninden cihazına kavuşması ve duymasıydı.

İHA gündeme getirmişti

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) olayı gündeme getirmesinin ardından ise Antalyalı iş adamı Yusuf Yadoğlu harekete geçti. Türk PDR Derneği Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat ile iletişime geçen Yadoğlu, çalınan işitme cihazının bir üst modelini alarak aileye gönderdi.

Aileye sürpriz yapıldı

Daha sonra ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ve Türk PDR Derneği Samsun Şube Başkanı Özat sürpriz yapmak amacıyla işitme cihazı ile birlikte Emircan’ın Çarşamba ilçesindeki evine gitti. İşitme cihazını gören Emircan’ın ve ailenin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

“Aileye yardımlarımız devam ediyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balcı, basında yer alan haberlerin ardından müdürlük olarak çalışmalarını başlattıklarını belirterek, “Bizim aileyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız daha önce sosyal ekonomik destek hizmeti verdi. Emircan adına annemize evde bakım hizmeti ödemekteyiz. Biz aileyi sürekli takip ediyoruz. İşitme cihazıyla ilgili ihtiyaç olduğunda birlikte çalışarak Türk PDR Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oğuz Özat ile bir iş adamı vasıtasıyla cihazı temin ettik. Bu sırada aileyle de sürekli görüştük. Bugün cihazı teslim ettik. Daha sonra ise hastanede takılacak” dedi.

“Benim çocuğuma hayat verdiler”

Anne Dilek Şahin ise yardım eden ve katkı veren herkese teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Cihazı alanların Allah her zaman yüzünü güldürsün. Benim çocuğuma hayat verdiler. Büyük bir sevinç yaşıyoruz. Çocuğum artık duyabilecek ve konuşabilecek” diye konuştu.

“İHA’ya teşekkür ediyorum”

Aileyi telefonla görüntülü arayan Antalyalı iş adamı Yusuf Yadoğlu da aileye hayırlı olsun dileklerini iletti. Yadoğlu ayrıca hassasiyetinden dolayı İhlas Haber Ajansı’na da teşekkür etti.

Minik Emircan’a cihazı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde takılacak.