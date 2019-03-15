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Minik eller Yemenli yetimin yüzünü güldürdü

Mardin'de ana sınıfı öğrencilerinin yaptığı resimlerle açılan sergiden elde edilen gelir, Yemenli yetim çocuğun bir yıllık ihtiyacını karşıladı- Öğretmen Duygu Kaya Gürbüz: - "Minik eller bu projeyi taçlandırdılar ve Yemen'e ışık tuttular. Hiç tanımadıkları Yemen'de bir kardeşlerine yardımcı oldular"- Öğrencilerden Defne Tatlı:- "Bir çocuğu mutlu ettik. Yüzü güldü, biz de çok mutlu olduk"

15 Mart 2019 Cuma 11:46
Minik eller Yemenli yetimin yüzünü güldürdü

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de ana sınıfı öğrencilerinin yaptıkları resimlerle açılan sergiden elde edilen gelirle Yemenli yetim çocuğun bir yıllık ihtiyacı karşılandı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda, üç öğretmeninin öncülüğünde, 53 ana sınıfı öğrencisinin hayal gücünün ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi için "Minik Ellerden Sanat Serüveni" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, plastik tabaklara pet şişe kapaklarının yapıştırılmasıyla oluşturulan boya paletlerini kullanarak resim yaptı. Öğrencilerin yaptığı yaklaşık 100 resim, bir alışveriş merkezinde sergilenerek satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirle, Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "Yetim Kardeş Projesi" kapsamında, Yemenli bir yetim çocuğun bir yıllık ihtiyacı karşılandı.

- "Çok güzel geri dönüşler aldık"

Ana sınıfı öğretmeni Gülbahar Hekimci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal gücünü geliştirme, onlara yardımlaşma duygusunu kazandırma ve bu kazanımın en somut şekliyle uygulanabilirliğini göstermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu düşüncelerle yola koyulduklarını, böylece Yemenli bir yetimin yüzünü güldürecek adımı attıklarını kaydeden Hekimci, "İstedik ki öğrencilerimiz hayal etsinler, hayallerini sanata dönüştürsünler. Böylece bir sergi açmaya karar verdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sergi, amacına ve ruhuna uygun bir şekilde düşük bütçeyle hazırlandı." dedi.

- "Minik dokunuşlar bütün dünyayı güzelleştirebiliyor"

Öğretmen Duygu Kaya Gürbüz de çok güzel duygularla çalışmalar yaptıklarını, öğrencilerin hayal gücü, kendilerini özgürce ifade etme biçimleri ve bunu kağıt üzerine aktarma becerileriyle mükemmel eserler ortaya çıktığını anlatarak, bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin yardımlaşma duygusunun yanında hayal güçlerinin ve parmak kaslarının geliştiğini kaydeden Gürbüz, "Minik eller olmasa biz bu yolun sonunu göremezdik. Onlar bu projeyi taçlandırdılar ve Yemen'e ışık tuttular. Hiç tanımadıkları Yemen'de bir kardeşe yardımcı oldular. Bu sayede minik yüreklerinde filizlenen o yardımlaşma duygusu çok önemli. Gerçekten minik dokunuşlar bütün dünyayı güzelleştirebiliyor." diye konuştu.

Öğretmen Gürselen Ayanoğlu ise "az malzeme özgün iş" fikriyle başlattıkları projede, çocukların el ele verip çok güzel bir işe imza attıklarını aktardı.

Ayanoğlu, "Bu süreç hem çok eğlenceli hem de çok verimliydi. Yetim bir kardeşimizin yüzünü gülümsetiyor olmak hepimizi çok sevindirdi. Bu sergide sadece bir Yemenli çocuğun yüzünü güldürdük, önümüzdeki etkinliklerde de herhangi bir ülkede mazlum bir çocuğun yüzünü güldürmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Defne Tatlı, ellerinden geldiğince güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız etkinlikleri sergide sattılar. Sonra bir çocuğu mutlu ettik. Yüzü güldü, çok mutlu olduk." dedi.

Beren Elkatmış, bütün çocukların yüzünün gülmesini istediklerini kaydederek, resimleri yaparken çok eğlendiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:46
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