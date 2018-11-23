Minik eller piyanoya dokunacak

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - İstanbul Resitalleri tarafından düzenlenen "Her Okula Bir Piyano" projesinin ilk piyanoları Diyarbakır ile Tunceli'ye gönderildi.

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Resitalleri Genel Koordinatörü Nazan Ceylan, dünyaca ünlü piyanistleri 12 yıldır klasik müzikseverlerle buluşturduklarının altını çizerek, "2017-2018 sezonuna hazırlanırken yeni sezonla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istedik." dedi.

Ceylan, amaçlarının dahi piyanistleri çocuk yaşta keşfetmenin ya da müzik eğitimlerine bir katkı sağlamanın ötesinde, ilk ve orta öğretimdeki çocukların dünyasına piyanoyla yeni bir pencere açmak ve geleceğe dönük umutlarında çocukların daha geniş bir vizyona sahip olmalarına katkı sağlamak olduğunun vurgulayarak, "Piyano, sosyal statü ve ekonomik güce sahip olan ailelerin çocuklarının ulaşabileceği bir enstrüman olmaktan çıkmalı. 'Her Okula Bir Piyano' projesiyle yurdun dört bir yanındaki tüm çocuklara ulaşmalıdır." düşüncesiyle projeye başladıklarını söyledi.

Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı ve fark yaratan özel bir proje yürütmek istediklerini kaydeden Ceylan, şu bilgileri verdi:

"Böylece projenin de takipçisi olabilir ve nasıl bir fark yarattığımızı birebir görebilirdik. İstanbul Resitalleri, esas olarak piyano odaklı bir klasik müzik dizisi. Piyano herkesin ulaşabileceği bir enstrüman değil. İlk başta bir piyano alarak ve o piyanoyu bir okula bağışlayarak sadece bir çocuğun değil yıllar içinde binlerce çocuğun hayatına dokunabilme düşüncesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bu heyecanımız, 'Neden 3-5 piyano olsun? Her okulun bir piyanosu olmalı' şeklinde sesli bir düşünceye dönüştü ve kendi içimizde, 'Bu mümkün olabilir mi?' diye sorduk. Belki uzun bir yol olacak ama bir yerlerden başlamalı diye düşündük. Biz bu konuda bir ilham vermek ve önemi konusunda bizimle aynı fikirde olacak kişi, aile ve kurumlara ulaşarak bunu yaygınlaştırmak istedik. Esas olan düşünceydi, illaki piyanoların bu proje veya bizim aracılığımızla ulaştırılması değildi."

Nazan Ceylan, projenin 2018 yılının başında hayata geçtiğini aktararak, henüz çok yeni olduğunu ve uzun yıllar devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

- "İlk piyanolar Diyarbakır ve Tunceli'ye"

"Çocukların hayatına bir pencere açmak" düşüncesiyle yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Ceylan, şöyle devam etti:

"Piyanoları, ulaştırabileceğimiz en küçük yaş grubu olan anaokullarından başlayarak liselere uzanan bir yaş aralığında buluşturmak istedik. Yakın çevremiz, piyanistler, eğitmenler ve piyano konusunda uzman kişilerden oluşan geniş bir grupla yaptığımız fikir alışverişi sonrası akustik piyanoların akord edilmesi, daha özenli kullanımı ve bakımı gibi konular nedeniyle daha önce piyanoyla hiç tanışmamış ilköğretim öğrencileri için elektronik piyanonun çok daha doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle ilköğretim okullarına elektronik, ortaöğretim okullarına akustik piyano şeklinde bir ayrım yaptık. Akustik piyanolar evladiyelik diyebileceğimiz uzun bir ömre sahip olmakla birlikte mekanik özellikleri nedeniyle daha dikkatli bir kullanım, daha iyi bir bakım istiyor."

İstanbul Resitalleri Genel Koordinatörü Ceylan, okulların seçimine de büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Piyanolar öncelikle doğudan başlamak üzere özellikle de dezavantajlı bölgelerdeki okullara ulaşsın, minik eller piyanoya dokunsun istedik." diye konuştu.

Nazan Ceylan, projenin yavaş ve sağlam adımlarla devam edeceğini söyleyerek, "İlk piyanolarımızdan Ritmüller marka akustik duvar piyanosu Tunceli Hozatlı Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'ne, Yamaha dijital piyano ise 1996'dan beri eğitim veren 400 öğrencili Diyarbakır Anaokulu'na gitti. Her iki okulun seçiminde de kriterlerimizin yanı sıra telefonla da görüştüğümüz okul müdürleri Tunceli Hozat Zübeyde Hanım Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Akbaba ve Diyarbakır Anaokulu Müdürü Fatma Eynel hocalarımızın konuya verdikleri önem ve gösterdikleri ilginin büyük payı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Proje için sanatçı Semra Özümerzifon'un gravür tekniğiyle sınırlı sayıda hazırladığı müzikli resimlerin satışından elde edilen gelirin projeye fon oluşturmak üzere kullanıldığının altını çizen Ceylan, elde edilen gelirle ilk etapta iki piyano alındığını sözlerine ekledi.

İstanbul Resitalleri Direktörü Mehmet Şükun ise ilk etabın tamamlandığına işaret ederek, "İlk piyanolarımızı okullara ulaştırmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Piyanolarımızın teslim edildiği Tunceli Hozatlı Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Anaokulu'nu ilk fırsatta ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Şükun, projeye katkıda bulunmak isteyenlerin "www.herokula1piyano.com" internet adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekleyerek, "Biz, bu projeye emek ve zaman ayırarak öncülük ve aracılık ediyoruz. Asıl katkı bu projeye destek veren kişi, aile ve kurumlara aittir. Onlara bir kez daha teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.