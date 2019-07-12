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Minik Eller Kod Yazıyor Projesi’nde "Scratch Cup" başvuruları başladı

QNB Finansbank, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini bu yıl Mart ayında Habitat ile birlikte başlattığı "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürüyor- Scratch ve CodyRoby eğitimi verilen bu yeni proje paralelinde de Türkiye’de ilk kez Scratch Cup düzenlenecek. 8-14 yaş arası çocukların başvurabileceği Scratch Cup’ta çocuklar "Benim Şehrim" temasıyla hayallerindeki şehri tasarlayacaklar- Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Kasım 2019

12 Temmuz 2019 Cuma 15:12
Minik Eller Kod Yazıyor Projesi’nde "Scratch Cup" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini bu yıl Mart ayında Habitat ile birlikte başlattığı "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürüyor. Scratch ve CodyRoby eğitimi verilen bu yeni proje paralelinde de Türkiye’de ilk kez Scratch Cup düzenlenecek.

QNB Finansbank açıklamasına göre, banka, 2015 yılında çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu’nu hayata geçirdi.

Platform çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriliyor.

QNB Finansbank, şimdiye kadar 20 binden fazla çocuğa ulaştığı kodlama eğitimlerini bu yıl farklı bir proje ile sürdürüyor.

Mart 2019’da Habitat Derneği ile iş birliği yapan QNB Finansbank, Scratch ve CodyRoby eğitimlerini içeren "Minik Eller Kod Yazıyor Projesi"ni hayata geçirdi.


- Sctrach, sanat ve kodlamayı birleştiriyor


Proje kapsamında çocuklara, Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen lisanslı bir kodlama eğitimi programı olan Scratch ile eğitim veriliyor.

Projede verilen 8 saatlik kodlama eğitimlerinin 2 saatinde CodyRoby öğretilirken, çocukların bilgisayar ve herhangi bir kod programı yardımı olmadan sadece zeka ve el becerisi ile algoritmik düşünce becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Ardından 6 saatlik bir eğitim ile sınıf ortamında Scratch’in dünyasını keşfetmeleri için çalışmalar yaptırılıyor.

Sctrach, kullandığı blok kodlama sayesinde sanat ve kodlamayı birleştirerek çocuklara daha yaratıcı olabilecekleri bir süreç sunuyor.


- Türkiye’de ilk kez "Scratch Cup" düzenlenecek


Mart ayından bu yana 14 kentte bini aşkın öğrenciye eğitim verilen proje kapsamında yıl sonuna kadar 22 şehirde toplam 3 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlere yaz döneminde de devam edilecek proje ile Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak illerinde çocuklarla eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Minik Eller Kod Yazıyor Projesi kapsamında ayrıca Türkiye’de ilk kez "Scratch Cup" da düzenlenecek.


- Çocuklar "Benim Şehrim" temasıyla hayallerindeki şehri kodlayacaklar


Yarışmaya, 8-14 yaş arası öğrenciler 30 Kasım’a kadar başvurabilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek yarışmada çocuklar "Benim Şehrim" temasıyla hayallerindeki şehri kodlayacaklar.

Çocuklar, geliştirdikleri kodlarla problemleri tespit ederek çözüm bulacak, insanlar için mükemmel bir yaşam yaratmaya çalışacaklar.

Çocukların iki ya da üç kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için başvurular öğretmenleri tarafından yapılabiliyor. Finalinin QNB Finansbank Genel Müdürlük binası Kristal Kule’de olacağı yarışmada çocuklar, mükemmel bir şehir için geliştirdikleri kodlarla yarışacaklar.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:12
  1. Minik Eller Kod Yazıyor Projesi
  2. QNB Finansbank
  3. Scratch Cup

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