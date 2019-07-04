0553 313 94 23

Minik eller çömlek yaptı

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar’ın atölyesini ziyaret ederek çömlekçilik mesleği hakkında bilgi aldılar.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Minik eller çömlek yaptı

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar’ın atölyesini ziyaret ederek çömlekçilik mesleği hakkında bilgi aldılar.


Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar’ın atölyesini ziyaret ederek, kendi elleriyle çömlek yaptılar. 50 yıllık çömlek ustası olan Salim Yaşar Usta ile birlikte vakit geçiren Kur’an kursu öğrencileri, çamur çarkının başına geçerek minik elleriyle çamuru şekillendirip vazo yapmaya çalışırken büyük mutluluk yaşadılar. Çömlekçi ziyaretinde öğrencileri yalnız bırakmayan İl Müftüsü Necati Akkuş burada yaptığı açıklamada, “Bu etkinliğin amacı çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürü tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesini sağlamak. Günümüzde sentetik oyun hamuruyla oynuyor çocuklar, bizim amacımız çocukları doğal hamur ve doğal çamurla buluşturmak” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti
    1. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın..
    2. Nilüfer’deki katılımcılık süreçleri..
    3. Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın..
    4. Trakya Üniversitesinde Edirne’de kadın..
    5. Kayseri’de Wellness 1. Kademe Yardımcı..
    6. Putin: "Rusya nükleer silahların..
    7. Polis kimse dolandırılmasın diye..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Şehit ailesine darp iddiası
    10. Kilis’te kiralık ev sorunu
    11. Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin..
    12. Antarktika seferi bakteri keşfettirdi
    13. Tarsus Belediyesi Yaz Spor Okullarına..
    14. Başkan Demir’den Bafra’da yol müjdesi
    15. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    16. Menteşe’de traktör kazası: 1 ölü
    17. Çimento ihracatı ilk yarıda yüzde 46..
    18. Medipol Başakşehir'de transfer..
    19. Temizlik işçileri uyardı “Yerlere..
    20. Tosya’da Yalnız Değilsiniz projesi..
    21. Başkan Altıkulaç’tan istişare..
    22. Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari..
    23. TİHK’den Rektör Gören’e nezaket..
    24. Erkam Reşmen iddialı konuştu
    25. Hisarcık’ta yollara asfalt yama..
    26. Jandarma uyuşturucuya gözaçtırmıyor
    27. Anız yakanlara idari para cezası
    28. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    29. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    30. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”