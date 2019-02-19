Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde kurs gören çocuklar, ahşabı sanata dönüştürüyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında unutulmaya yüz tutan sanatları canlandırıyor, çocukların küçük yaşta yeni hobiler edinmesine imkan tanıyor. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde ahşap oymacılığı kursu gören çocuklar, ahşabı sanata dönüştürüyor. Ahşap Oyma Ustası Mehmet Yıldız’ın verdiği kursta minik sanatçılar yaptıkları çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sergileyecek.

Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Ahşap Oyma Ustası Mehmet Yıldız, “Öğrencilerimize kendi oyuncaklarını, hediyeliklerini yapabileceklerini göstermek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Ahşaptan oyuncaklar yapıyoruz Çocuklarımız bu oyuncakları yaparak, teknolojik oyuncaklardan uzaklaşıyor, yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu oyuncaklardan oluşan bir sergi hazırlayacağız” dedi. Kursa katılan öğrenciler ise el becerilerini geliştirdiklerini, yeni hobiler edindiklerini söyledi.