Minik Doğa’nın yardımına Beyazay Derneği yetişti

’Leigh sendromu’ rahatsızlığı nedeniyle hayatının son 2 yılını yatağa bağlı geçiren Muğlalı 4,5 yaşındaki Doğa Oğuz’un tekerlekli sandalye isteğine Türkiye Beyazay

Derneğinden olumlu yanıt geldi. Solunum yetmezliği çektiği için makineye bağlı yaşayan Doğa Oğuz için annesi Ayten Oğuz," Tek arzumuz kızımızın sokağa çıkabilmesiydi. Artık Muğla Beyazay Derneğince alınan özel donanımlı tekerlekli sandalye sayesinde kızımız güneşi görebilecek. Vesile olan herkese teşekkürler" dedi.

Doğa Oğuz’la ilgili gazete ve sosyal paylaşım sayfalarında yardım kampanyası haberlerini gören Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, aileyi bularak bir görüşme gerçekleştirdi. Boyacı geçen hafta tekerlekli sandalyeyi İstanbul’daki firmaya sipariş etti.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkan Yardımcısı Gülay Özsaraçoğlu tekerlekli sandalyeyi önceki gün teslim ettiler.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Pınar Başkanımız Doğa’ya bugün tekerlekli sandalye alarak destek oldu. Benim de Doğa için Yelda ablası olarak yapabileceğim bir şey varsa yapmaya hazırım" dedi.