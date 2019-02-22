0553 313 94 23

Minik Dilek’in tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek

Avcılar’da 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

22 Şubat 2019 Cuma 09:14
Minik Dilek’in tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek

Avcılar’da 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un katıldığı “Söz sizde” programında 11 yaşındaki Dilek Lale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme istediğini belirtti. 11 yaşındaki minik kız, “ Rica etsem beni Tayyip Dede ile konuşturur musunuz?” diyerek isteğini dile getirdi.



AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında akşam düzenlenen “Söz Sizde” programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programa 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Dilek Lale’nin isteği damga vurdu. Programda söz alan minik kız, Başkan Adayı Ulusoy’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Dilek Lale bu isteğini ise, “Rica etsem beni Tayyip Dede ile konuşturur musunuz?” diyerek dile getirdi. Minik kızın bu isteği ise salondan büyük alkış aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik..
    3. Nikaragua Devlet Başkanı Ortega..
    4. Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus..
    5. Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
    6. "Çöp topladığını" iddia ettiği kadın,..
    7. Minik Dilek’in tek isteği..
    8. Polis öğrencileri uyardı, suça geçit..
    9. Haftanın filmleri | Bu hafta hangi..
    10. Murat Aydın bebeklerin boyunlarına..
    11. AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM..
    12. Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı:..
    13. Doğada topladıkları atıkları kent..
    14. Beyoğlu Okullar Arası Satranç..
    15. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz..
    16. Milli motosikletçi Toprak,..
    17. İstanbul serbest piyasada döviz açılış..
    18. Ege'de korkutan deprem
    19. Yasa dışı bahis operasyonunda 7..
    20. Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2..
    21. Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar.....
    22. İki polisi yaralayan alkollü sürücü..
    23. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son..
    24. GÜNDEM / 22 Şubat 2019
    25. Kız öğrenciler dehşet saçtı!
    26. Komandolar sınırda!
    27. Yurtta hava durumu
    28. Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta..
    29. Seyir halindeki minibüs alev aldı!
    30. "Oluk oluk kan kustu"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi