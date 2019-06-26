Minik dedektifler botanik bahçesinde keşfe çıktı

Ümraniye’de bulunan anaokulu öğrencileri; Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin verdiği, geri dönüşüm kutuları eğitiminin ardından Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni keşfe çıktılar.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki öğrencilere geri dönüşüm eğitimi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda anaokulu öğrencilerine; Ümraniye Çiğdem Evi’nde geri dönüşümün önemini, kutularının renklerini ve geri dönüşen atıklardan neler yapılabileceğini anlatan animasyon çizgi filmi izletildi. Ardından botanik bahçeyi gezen çocuklar oyun parkında gönüllerince eğlendiler. Öğretmenleri eşliğinde keşfe çıkan minikler Botanik Bahçesi’nde Ümraniye Çiğdemi, Okaliptus, Katran ağacı, Kalem ağacı, Ekinezya gibi birçok bitki çeşidini yakından görme ve dokunma fırsatını buldular.

Minikler, ülkemizde yetişen ve sadece ülkemize özgü olan endemik bitkilerin hayat hikâyelerini de yerinde öğrendiler. Günün sonunda Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde keşfe çıkmanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, hem bitki çeşitlerini inceleme fırsatı buldular hem de temiz havanın tadını doyasıya çıkardılar.