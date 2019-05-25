Minik Cengiz ilk kazancıyla borç sildirdi Kayseri'de yaşayan 7 yaşındaki minik Cengiz, kazandığı ilk parayla mahalle bakkalının veresiye defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını sildirdi.

Kayseri'de, babasının desteğiyle atık karton, pet şişe, deterjan kutusu gibi atık malzemelerle tasarladığı oyuncaklarını kendisi yapan ve bu aşamaları internetten yayınlayan 7 yaşındaki Cengiz Çetin, bu sayede kazandığı ilk parayla mahalle bakkalının veresiye defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını sildirdi. Minik Cengiz, babasının kendisine anlattığı "Zimem Defteri" geleneğinden etkilenerek kazandığı ilk parayla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir bakkala giderek bir borçlunun 195 liralık borcunu ondan habersiz sildirdi.

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