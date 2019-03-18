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Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile, bilimi toplumun odak noktası haline getirmek amacıyla faaliyet göstermekte olan Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor (First Lego League junior)” Fuarı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:32
Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile, bilimi toplumun odak noktası haline getirmek amacıyla faaliyet göstermekte olan Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor (First Lego League junior)” Fuarı düzenlendi.Fuarda 6 ile 10 yaş arası minik bilim kahramanları, kurdukları ay üssünde havayı, suyu, enerjiyi nasıl depolayacaklarını anlattıkları projelerini sergiledi.


Sümer Kampüsü Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen, ailelerin de katılarak çocuklarına destek verdiği fuara, 6 ilden 17 takım katıldı. Fuarda, Abdullah Gül Üniversitesi de “AGÜ Makers” adlı takımla yer aldı.


Çocuklar, kurdukları ay üssünde havayı, suyu, enerjiyi nasıl depolayacaklarını anlattıkları projelerini sergiledi. Çocuklar, takım çalışması deneyimlerini ve kodlama alanındaki çalışmalarını da sergileme imkanı buldu.


Fuarın, Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, minik bilim kahramanlarına seslenerek, çok heyecan verici bir çağda yaşayacaklarını söyledi.


Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “En önemli kaynak insan ve bilgi.İnsanlar bilgileri ürettikçe ve o bilgiler bir şekilde teknolojiye dönüştükçe bugün aslında içinde bulunduğunuz ve günlük hayatta kullandığımız şeyler ortaya çıkıyor. Büyüklük, aslında zenginlik, insan gücünü iyi kullanmaktan geçiyor” dedi.


“Eğer yabancı dil bilmezseniz, dünya ölçeğinde ülkemizi yükseltemezsiniz” diyen Sabuncuoğlu, çocuklara özellikle yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini anlattı. Sabuncuoğlu, şu anda bilim dünyasının ve iş ile sanayi dünyasının temel dilinin, ortak dilinin İngilizce olduğunu vurguladı.


Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir de konuşmasında, dernek olarak bilimin ve bilimsel düşüncenin toplumun her kesimine yayılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Prof. Dr. Demir, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle tanışmasını sağlamak için çalıştıklarını ve bu amaç doğrultusunda farklı projeler gerçekleştirmekte olduklarını kaydetti.


Bir gün süren fuarda, veliler ve davetliler projelerin sergilendiği stantları gezdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:32
  1. bilim
  2. sergi

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