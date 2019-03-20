Minik bedenleri ile yazdılar, “Çanakkale geçilmez” Sivas’ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir kez dahahatırlattı.

Sivas’ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini bir kez dahahatırlattı.

Sınıf öğretmeni Enes Kuzu koordinatörlüğünde yaklaşık 500 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri koreografisi çalışmasında bedenleri ile okul bahçesine "Çanakkale Geçilmez" yazdı. Çalışma sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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