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Minik başkanların ilk talimatı, çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulması oldu

Erdemli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdolayısıyla başkanlık koltuğuna oturan çocukların ilk talimatı, çocukları teknolojibağımlılığından kurtarmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldu.

23 Nisan 2019 Salı 13:42
Minik başkanların ilk talimatı, çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulması oldu

Erdemli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdolayısıyla başkanlık koltuğuna oturan çocukların ilk talimatı, çocukları teknolojibağımlılığından kurtarmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldu.


Alata İlköğretim Okulu öğrencilerinden Ece Korkusuz ve Yiğit Efe Anacık, 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erdemli Belediye BaşkanıMükerrem Tollu’yu ziyaret ederek, başkanlık koltuğuna oturdu. Atatürk’ün tüm dünyaçocuklarına armağan ettiği bu bayramda, temsili olarak söz sahibi oldukları içinmutluluklarını dile getiren öğrencilerin ilk talimatı, çocukları teknoloji bağımlılığındankurtarmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldu.


Belediye başkanlığının zor bir görev olduğunu dile getiren Ece Korkusuz, sokakhayvanlarına yönelik projeler geliştirmek adına talimatlarını verirken, Yiğit EfeAnacık ise çocuk parklarına kamera sistemi yerleştirilmesi ve bekçigörevlendirilmesi için talimat verdi.


Erdemli’yi geliştirdiği projeler ile daha güzel noktalara taşıdığı için öğrencilerdentam not alan Tollu, “Egemenliğimizin ve ulusal varlığımızın garantisi çocuklarımız,aynı zamanda bizlerin aynasıdır. İşte bu yüzden onların, hayallerini geliştirmek vegeleceğini inşa etmek için birçok projeye imza atıyoruz. Eğitimden sanata, kültürdenspora her konuda onlara yeni yaşam alanı oluşturuyoruz. Biliyoruz ki milli ve manevideğerlerimizin yegâne koruyucusu çocuklarımız, geleceğimizin ve modernTürkiye’nin kurucusudur. Bu yüzden bizlerle fikirlerini paylaşan çocuklarımıza çokteşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:42
  1. kültür
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