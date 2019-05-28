Minik başkanın talebi yerine getirildi

Adıyaman Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinden Yiğit Taha Yalçın’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oturduğu Adıyaman Belediye Başkanlığı makamında verdiği talimat yerine getirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende kendi okulu olan Nene Hatun Anaokulu’nun bahçesindeki oyun alanının zeminin düzenlenmesini isteyen minik başkanın verdiği talimatı gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun alanının zeminine kauçuk döşedi.

Minik başkan Yiğit Taha Yalçın, okul yönetimi ve diğer öğrenciler, okullarında yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.