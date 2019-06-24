Minik bağlamacılar ustalara taş çıkarttı

Sakarya’da bulunan Alifuatpaşa Ortaokulu okuyan 3. sınıf öğrencileri düzenlediği konserle ustalara taş çıkarttı.

Geyve Alifuatpaşa Mahallesinde bulunan Alifuatpaşa Ortaokulunun okuyan 3. sınıfı öğrencileri 3 yıldır çaldıkları bağlama ile herkesin takdir ve beğenisini kazanıyor. 10 kız toplam 25 kişiden oluşan ekibin tamamı bağlama çalıyor. Öğretmenleri İbrahim Yıldırım ile Müzik Öğretmenleri Özkan Özer’in büyük özveri ve çalışması ile oluşanbağlama sınıfı okulun her özel programında sahnedeki yerini alıyor.

Sahne alan minik bağlama ekibi çalıp söyledikleri parçalarla hem kulakların pasını silerken, hem de ustalara taş çıkarttılar.