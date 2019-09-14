Minik badmintonculardan 10 madalya
- Türkiye, 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı14 Eylül 2019 Cumartesi 19:39
İSTANBUL (AA) - Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perushtica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Tek erkeklerde Veysel Taşdemir ile çift erkeklerde Veysel Taşdemir-Emre Mutlu ikilisi altın madalya aldı. Çift kızlarda Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek ile karışık çiftlerde Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu ikilisi gümüş madalya aldı.
Türkiye'nin bronz madalyaları ise tek erkeklerde Emre Mutlu, tek kızlarda Aleyna Korkut ve Aysu Arslan, çift erkeklerde Mert Seven-Mehmetcan Töremiş ikilisi, çift kızlarda Tayla Gerçeker-Zülal Pekez ikilisi, karışık çiftlerde de Mert Seven-Zülal Pekez ikilisinden geldi.
Türkiye, takım müsabakalarında da altın madalya elde etmişti.
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