Minik badmintonculardan 10 madalya - Türkiye, 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sonunda 10 madalya elde etti. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perushtica kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Tek erkeklerde Veysel Taşdemir ile çift erkeklerde Veysel Taşdemir-Emre Mutlu ikilisi altın madalya aldı. Çift kızlarda Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek ile karışık çiftlerde Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu ikilisi gümüş madalya aldı. Türkiye'nin bronz madalyaları ise tek erkeklerde Emre Mutlu, tek kızlarda Aleyna Korkut ve Aysu Arslan, çift erkeklerde Mert Seven-Mehmetcan Töremiş ikilisi, çift kızlarda Tayla Gerçeker-Zülal Pekez ikilisi, karışık çiftlerde de Mert Seven-Zülal Pekez ikilisinden geldi. Türkiye, takım müsabakalarında da altın madalya elde etmişti.

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