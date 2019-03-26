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Minik Alperen’in ölümüne ilişkin davanın kararına onama

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile aldıkları 1 yıl 3’er ay hapis cezası onandı.

26 Mart 2019 Salı 13:16
Minik Alperen’in ölümüne ilişkin davanın kararına onama

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile aldıkları 1 yıl 3’er ay hapis cezası onandı.


Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürü hakkında verdiği karara taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen’in yaptığı itiraz reddedildi.


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarında “İstinaf ve Yargıtay” yolu kapalı olması nedeniyle itirazları inceleyen Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararda, sanıklar hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını ifade etti.


Mahkeme, kararında “İtiraza konu 3 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın isabetli olduğu, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı görülmekle, taraf vekillerinin itirazlarının reddine karar verildi” ifadelerine yer verdi.



Olay


İzmir’in Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yapılan yargılama sonunda servis şoförü Taner İ.’ye ve servis görevlisi Dilara K.’ye “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl, anaokulu sahibi Yurdagül İ.’ye “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl, usta öğretici Arzu G.’ye “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıl, okul müdürü Bekir G.’ye “taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl, Ahmet S.’ye “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:16
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