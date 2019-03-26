Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada müdürlerin kararı onandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki şube müdürünün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün geri açıklanmasına ilişkin karar onandı.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesince, ilçe milli eğitim müdürü ve iki şube müdürü hakkında verdiği karara taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen'in yaptığı itiraz, hükme bağlandı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarında "İstinaf ve Yargıtay" yolu kapalı olması nedeniyle itirazları inceleyen Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararda, sanıklar hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını anımsattı.

Mahkeme kararında, "İtiraza konu 3 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın isabetli olduğu, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı görülmekle, taraf vekillerinin itirazlarının reddine karar verildi." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, servis şoförü Taner İ'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9, servis görevlisi tutuksuz sanık Dilara K'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9, anaokulu sahibi Yurdagül İ'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5, usta öğretici tutuksuz sanık Arzu G'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6, tutuksuz sanık okul müdürü Bekir G'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5, Ahmet S'ye "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme" suçundan 5 yıl hapis cezası verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, servis şoförü Taner İ'nin cezasının 6 yıl 8 aya düşürülmesine, Yurdagül İ'nin cezasının 7 yıl 6 aya çıkarılmasına karar vermiş, Dilara K'nin cezasının 5 yıla düşürülmesine, Arzu G'nin cezasının 2 yıl 6 aya, Bekir G'nin 3 yıl 20 güne, Ahmet S'nin ise 2 yıl 6 aya düşürülmesine hükmetmişti.

Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmamıştı.