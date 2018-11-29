Minik Alperen'in ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davada, sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Çiğli Milli Eğitim Müdürü Mesut U, şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. ile taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Müjgan Bilgen Özen, İzmir Barosunu temsilen avukatlar, Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin katıldı.

Tutuksuz sanık Çiğli Milli Eğitim Müdürü Mesut U, 14 Temmuz 2014'ten beri mevcut görevinde bulunduğunu belirterek olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade etti.

Çiğli ilçesinde 90 özel, 61 resmi eğitim kurumu, 32 bin 500 öğrenci ve 3 bin personel bulunduğunu, 346 servis taşımacılığı yapan araç olduğunu söyleyen Mesut U, ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde 14 iş kolunda 4 şube müdürünün görev yaptığını kaydetti.

Sanık Mesut U, savunmasında, "Mevcut sınırlı personel sayısı ile 346 servisin devamlı denetimi mümkün değildir. Böyle bir sayıya ulaşan ilçede sınırlı personelle denetim yapılması mümkün değildir. Denetim hususu doğrudan devleti ilgilendiren istihdam politikasıyla ilgili bir husustur. Bu okulla ilgili olay öncesinde bize ulaşan bir şikayet yoktur, olsaydı gereği yapılırdı." ifadelerini kullandı.

Baba Serkan Sakin ise "Burada yargılanan idareciler bir kere olsun bu okula gelmişler midir, eğer gerekli denetim yapılamayacak ise o görevden ayrılmaları gerekir." dedi.

Duruşmada mahkemenin talebi üzerine CİMER ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan yazılarda, olay öncesi söz konusu okulla ilgili bir şikayet gelmediğinin belirtildiği aktarıldı.

Hakim taraflara ve vekillerine son beyan ve savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay



Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmıştı. 3 kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.