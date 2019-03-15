0553 313 94 23

Minik Alperen’in öğretmeni duruşmaya gelmedi, karar çıkmadı

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.

15 Mart 2019 Cuma 16:49
Minik Alperen’in öğretmeni duruşmaya gelmedi, karar çıkmadı

İzmir’de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılandığı ve bugün karar çıkması beklenen davada, tutuksuz sanık Nurcan A. duruşmaya katılmayınca hakim savunmasını yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.


İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A.’nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen’in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık Nurcan A. ise duruşmaya gelmedi.


Sakin ailesinin avukatı, daha önceki duruşmada bilirkişi tarafından çözümlemesi yapılan olay gününe ait görüntülerin tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep ettikleri dilekçeyi mahkemeye sundu. Sanık Nurcan A.’nın avukatı ise esasa yönelik savunmalarını hazırlamak için hakimden süre talep etti.


Olay gününe ait doğum günü kutlaması görüntülerinin tekrar bilirkişiye gönderilmesine yer olmadığına karar veren hakim, sanığın esasa yönelik savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.



Olay


İzmir’in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabahsaatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karar duruşmasında Alperen Sakin’in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    1. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
    2. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    5. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    7. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    8. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    9. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    10. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    11. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    12. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    13. Kapalıçarşı'da altın
    14. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    15. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    16. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    17. Dünya Pİ Günü kutlandı
    18. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    19. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    20. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    21. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    22. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    23. Şehitler için mevlit okutuldu
    24. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    25. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    26. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    27. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    28. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
    29. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    30. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı