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Minik Alperen Sakin olayında flaş gelişme! Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında dava açıldı

İzmir'de geçen yıl ağustos ayında evinden alındıktan sonra anaokulu servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında dava açıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:42
Minik Alperen Sakin olayında flaş gelişme! Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında dava açıldı

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı.

Aile avukatlarının Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle olaya dahil edilmesi talebinde bulunması ve Çiğli Kaymakamlığının olaya ilişkin soruşturma izni vermesi üzerine Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.U ve şube müdürleri H.B ve Ş.Ş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan ön inceleme raporunda Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin söz konusu özel anaokulunun denetlenmesinde ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesinde, kontrollerin yapılmasında sorumluluklarının bulunduğu belirtildi.

"İHMALLER ZİNCİRİ BULUNMAKTADIR"

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlilerinin kendilerine bildirilen olay konusu özel anaokulu ile ilgili eksiklikler hakkında yeterli denetim ve kontrol yapmayarak takip etmedikleri görülmüştür. Bu konuda titiz davranılmadığı, geçmiş yıllarda yapılan denetimlerde ilgili müfettişlerce eksikliği belirtilen hususlarda sorumlulularca herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Bu denetim eksikliği ve gerekli kontrollerin yapılmaması sonucu anaokulunda öğrenci olan bir küçüğün ölümü ile sonuçlanan ihmaller zinciri bulunmaktadır. Bu anlamda doğrudan ölüm üzerinde illiyet bağı olmasa da kontrol ve gerekli tedbirler alınması konusunda gerekirse idari tedbirler uygulanacağını öngören okul yetkililerinin hem personel seçiminde hem de hizmetin işleyişi konusunda daha dikkatli davranacağı düşünüldüğünde aradaki illiyet bağının varlığının kabulü gerektiği, görevi ihmal suçundan soruşturma yapılmasını gerektirir yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldı."

İddianamenin Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle ilçe müdürü ve şube başkanlarının 1 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

OLAY

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:42
  1. İzmir
  2. Alperen Sakin
  3. Çiğli Milli Eğitim Müdürü
  4. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  5. Çiğli Kaymakamlığı

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