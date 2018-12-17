KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir anaokulunda hazırlanan "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor" projesi Türkiye'ye yayıldı.

Kent merkezindeki Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit öncülüğünde öğretmenler ve velilerin katılımıyla başlatılan projenin tanıtım toplantısı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahiliğin öğretileri olan doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, paylaşımcılık, kardeşlik gibi değerlerin aynı zamanda Anadolu kültürünün değerleri olduğunu ifade ederek bu değerleri çocuklara öğretmek için okul idaresi, öğretmenler ve velilerin bir araya geldiğini söyledi. Bu projenin iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize hem değerlerimizi öğretmek hem de onlara okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla bir araya gelen öğretmenlerimiz ve velilerimizin ortaya koyduğu bu proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT'den, Devlet Tiyatrolarından arkadaşlarımızın destekleriyle bugün Kırşehir'in sırlarını aşmış, ulusal boyuta ulaşmıştır. İnanıyorum ki bu çalışma bir çığ gibi büyüyecek, hepimizin arzu ettiği milli ve ahlaki değerlerimizin yavrularımıza öğretilmesi noktasında bir ışık olacaktır. Bu çalışmada emeğini, yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum."

Proje hakkında bilgi veren Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de okul müdürü liderliğinde 5 öğretmenin hazırladığı projeye velilerin de katılmasıyla çok güzel bir çalışma ortaya çıktığını belirterek minik öğrenciler için 10 farklı hikaye yazıldığını dile getirdi.

Hikayelerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Tuğçe Özer’in katkısıyla 2 bin 500 kitap bastırıldığını, TRT sanatçıları tarafından seslendirildiğini anlatan Karadeniz, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile kitaplar ve dijital ses kayıt kartlarının Türkiye'deki kütüphanelere gönderildiğini aktardı.

Karadeniz, "Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu, kenarda küçük bir okulumuz. Okul müdürünün liderliğinde 5 öğretmen arkadaş çocuklara okumayı sevdirmek amacıyla kitap hazırlamak için proje hazırladı. Veliler de kitap yazımına katkı sundu. 7 veli bu ekibin içine katılıyor ve çalışmaya başlıyor. Başlangıçta amaç okulda çocuklara kitap okumayı sevdirmek, masal anlatmak iken kitap çalışması başlıyor. Sonra çok güzel bir proje hikayesi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Özer de bu proje içinde yer almaktan onur duyduğunu vurgulayarak "Proje, memleketine gönül vermiş insanların bir araya gelebileceğine çok güzel bir örnek olmuştur. Birlik olabilirsek daha çok güzel işler yapabilir, geleceğin müreffeh Türkiye'sini hazırlayabiliriz. Gençlerimize müreffeh bir Türkiye bırakabilmek için omuzlarımızda büyük bir yük bulunmaktadır. Bu proje içinde yer alarak bu sorumluluğumu bir nebze dahi yerine getirebilmişsem ne mutlu bana." dedi.

Konuşmaların ardından kitap haline getirildikten sonra seslendirilen hikayelerin örnekleri katılımcılara gösterildi.

Tanıtım toplantısında, Vali Akın ve Milli Eğitim Müdürü Karadeniz, Okul Müdürü Aynur Bayazit, öğretmenler, veliler ve hikaye kitaplarını seslendiren TRT sanatçılarına plaket takdim etti.