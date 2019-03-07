Minik Academy Koleji erken kayıt dönemini bu yıl şubat ayı itibari ile başlattı

Okul yönetimi şu açıklamada bulundu; ''Okulumuzda İngilizce, Değerler Eğitimi, Yüzme, Buz Pateni, Binicilik dersleri mevcut. En büyük farkımız kurum sahiplerinin Uzm. Psikolog, Uzm. Pedagog ve Çocuk Gelişimciden oluşuyor olmasıdır. Baby Academy alt markası ile miniklerimize de hizmet vermekteyiz. Amacımız bakıcı ile büyüyen nesillere son verebilmek. Montessori’de mevcut Gems’te High Scope’da var, kendi kültürümüzle özleşmiş kendi eğitim programımızda mevcut. Okulumuzda hazır ürünler kullanmıyoruz. Ev yoğurtları,ev reçelleri… Üstelik şeffaf Mutfak sloganı ile mutfakları velilerimize sürekli açık. Sınıflar sakin ve dingin Montessori izleri taşıyarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye yer vermezken, atölyelerde bir o kadar renkli uyaran içererek çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Üstelik bu kadar dolu eğitim programı ve uzman kadromuza rağmen şaşırtıcı fiyat politikalarımız mevcut”.

Minik Academy Kolejinde Çocuklar, çok istedikleri ve hayal ettikleri yerleri, meslekleri veya ideallerini kâğıda yansıtarak başarıya giden yolda ilk adımı atıyorlar.

Minik Academy Kolejinde, Düşünme Becerileri Atölyesinde Her Hafta Uygulanan İşitsel Dikkat Seti Çocukların;

*Dinlediğine Odaklanma

*İşittiğini anlama ve kavrama

*Muhakeme Kurma

*Dil gelişimi ve Bilişsel Becerilerini Geliştirmektedir.

Yüzme eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında suya adaptasyon sağlamak, temel yüzme becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak, suda yardım almadan ilerlemeyi sağlamak, su korkusunu yenmek, kalp dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmek vardır. Ama en önemlisi tüm bu kazanımları çocuklarla oyunlar oynayarak, onların yüzünde bu gülüşü yakalayarak sağlayabilmekte.

Minik Academy Kolejinde Uzm. Psikoloğ tarafından öğrencilerimizin zihinsel performansını ölçmek amacıyla yıl içerisinde iki kere TKT testi uygulanmakta.

Minik Academy Kolejinde Milli ve Manevi değerlerine bağlı çocuklar yetiştiriyor.