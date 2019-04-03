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Miniclub Meslek Atölyeleri

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) Miniclub Meslek Atölyeleri minik konuklarını bekliyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
Miniclub Meslek Atölyeleri

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) Miniclub Meslek Atölyeleri minik konuklarını bekliyor.


Yeşilyurt AVM’nin büyük ilgi gören Miniclub etkinlikleri dopdolu bir içerikle minik ziyaretçileriyle buluşuyor. Oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu Miniclub etkinliği her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.


Nisan ayında Yeşilyurt AVM’ye gelen çocuklar her cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini Yeşilyurt AVM’nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Nisan ayında “Meslek Atölyeleri” gerçekleştirecek Yeşilyurt AVM Miniclub Çocuk Atölyesi katılımcıları, kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam ve hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı buluyor.


Nisan ayı boyunca her hafta sonu devam edecek “Meslek Atölyeleri” etkinliğinde 4 farklı meslek, 4-11 yaş arası çocuklara 2 saate yakın bir zamanda oyun oynayarak meslekler tanıtılıyor. Özel olarak hazırlanmış Miniclub alanında çocuklar için tasarlanmış kostümlerle doktor, mimar, veteriner, aşçı, olarak öğretmenler eşliğinde çocukların hayal dünyasını geliştirmek için oluşturulmuş senaryolarla doyasıya eğleniyorlar. Çocuklar hep birlikte hem doya doya eğleniyor hem de yepyeni şeyler öğreniyor.


Yeşilyurt AVM’den yapılan açıklamada, "Miniclub, çocuklarımızın hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirerek, seçim yapma özgürlüğünü elde ettiği, oynadığı ve ürettiği bir çocuk kulübüdür. Çocuklar denesin, keşfetsin, sosyalleşsin, eğlenerek öğrensin ve sağlıklı bir şekilde gelişsin diye kurulmuş bu çok özel sıcacık yuvamıza bekliyoruz" denildi.


Miniclub çocuk eğlencesi Nisan ayı boyunca her cumartesi-pazar 14.00-18.00 saatleri arasında Yeşilyurt AVM fast food katında devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
  1. sanat

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