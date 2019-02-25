0553 313 94 23

Minibüsün tehlikeli yolculuğu

Batman kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafiği tehlikeye düşürdü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:27
Minibüsün tehlikeli yolculuğu

Batman kent merkezinde minibüs üzerine yüklenen yük, trafiği tehlikeye düşürdü. Yakınından geçen bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.


Batman’da bir minibüs üzerine yüklenen koliler trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kimliği belirlenmezken, iki kat olarak minibüs üzerine yüklenen koliler şehir merkezinde ana cadde üzerinde ilerlemeye devam etti. Görüntülerde iple bağlandığı görülen kolilerin trafikteki diğer sürücülerin de can güvenliğini tehlikeye atması sürücülerin tepkisine neden oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin
    1. Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık..
    2. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    3. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    4. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    5. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    6. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    7. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    8. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    9. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    10. AK Parti'nin Tokat mitingi
    11. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    12. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    13. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    16. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    17. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    18. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    19. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    20. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    21. Hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti
    22. Katarlı öğrencilerden Mısır'daki..
    23. Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli..
    24. Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’..
    25. İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4..
    26. Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme..
    27. Kapalıçarşı'da altın
    28. İmamoğlu: “Şişli’nin gördüğü en güzel..
    29. Sabahattin Ali, doğduğu yer..
    30. Sucuk fabrikasında korkutan yangın
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler