Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinde aniden yola çıkan ve minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam ilçe merkezinden geçen D-975 uluslararası karayolunda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 34 DE 8163 plakalı minibüs, Çaldıran ilçe merkezine doğru seyir halindeyken yola koşar adımlarla çıkan Gökmen Yalçınkaya’ya (11) çarptı. Yaralanan Yalçınkaya, minibüs sürücüsü tarafından götürüldüğü Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü A.Ç. ise yaralı çocuğu hastaneye bıraktıktan sonra Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.