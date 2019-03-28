0553 313 94 23

Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

28 Mart 2019 Perşembe 11:23
Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün kafasındaki kask ise minibüsün altından çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Han Çakın (19) yönetimindeki 20 L 3402 plakalı minibüs, Çivril istikametine gittiği sırada Uşak-Çivril karayolu İğdir rampası yakınlarında Yıldıray Karabulut’un (53) kullandığı 20 LU 036 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karabulut minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine Karabulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza esnasında Karabulut’un kafasında olan kask ise minibüsün altından çıkarıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sosyal medyadan gençlerin sorularını yanıtlıyor
    1. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
    2. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
    3. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
    4. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
    5. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    6. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    7. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    8. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    9. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    10. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    11. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    12. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    13. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    14. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    15. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    16. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    17. Türkiye'den hareket eden Palau..
    18. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    19. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    20. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    21. Görme engelliler için kitap okudular
    22. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    23. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    24. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    25. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    26. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    27. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    28. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    29. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    30. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi