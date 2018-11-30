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Minibüsün altında kalan kadını itfaiye kurtardı

30 Kasım 2018 Cuma 17:23
Minibüsün altında kalan kadını itfaiye kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'da minibüsün altında kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesine bağlı Buhara Caddesi'nde yol kenarında bekleyen Yasemin Akdağ (35), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsün, manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler, kaldırım ile minibüs arasında sıkışan kadının kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Yasemin Akdağ, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:23
  1. Malatya
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