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Minibüsten düşüp hayatını kaybetti

Mersin’de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 15:05
Minibüsten düşüp hayatını kaybetti

Mersin’de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki evinden çıkarak işe gitmek üzere minibüse binen Alişan Eşref (37), bir süre sonra araca binen yaşlı bir kadına yer vermek için kalktığı sırada, hareket eden minibüsün açık olan kapısından düştü. Kafasını betona vurarak ağır yaralanan Eşref, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


Olaydan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alişan Eşref’in cenazesi, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca köyünde toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:05
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