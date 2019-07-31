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Minibüste yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Ankara'da 20 yıldır terk edilmiş bir minibüste tek başına yaşamını sürdüren Cafer Kılıç ölü halde bulundu. Kılıç'ı tanıyanlar, ailesi olmasına rağmen terk edilmiş minibüste yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Minibüste yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Ankara Etlik'te 73 yaşındaki Cafer Kılıç, yaklaşık 20 yıldır yaşadığı terk edilmiş minibüsün içinde ölü bulundu.

Etlik Eski Garajlar bölgesinde terk edilmiş bir minibüste yaşayan Cafer Kılıç'ı minibüsün içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüste yaşamayı tercih etti

Etlik Eski Garajlar'da çalışan Yusuf Balcı, Cafer Kılıç'ı 7 yıldır tanıdığını, ailesi olmasına rağmen terk edilmiş minibüste yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Garajlarda lokanta işleten Yüksel Durak ise Kılıç'ın daha önce esnaflık yaptığını, ekonomik sorunlar nedeniyle işini kaybetmesinin ardından terk edilmiş bir minibüste yaşamaya başladığını ve Kılıç'a garaj çalışanlarının yardım ederek, ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
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