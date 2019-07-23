0553 313 94 23

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

23 Temmuz 2019 Salı 20:35
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.B. idaresindeki 17 LZ 535 plakalı minibüs, Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi otogar kavşağında Nuri Özmen'in (65) kullandığı 17 KT 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özmen'in cesedi, incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:35
  1. Biga
  2. Çanakkale
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"
    1. "100. Yılında Erzurum Kongresi..
    2. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şoke..
    3. "Yeni bir Ozan göstermek istiyorum"
    4. İki kardeş 18 saat arayla öldü
    5. Çanakkale’de otobüs ile motosiklet..
    6. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan..
    7. ABD Senatosu Mark Esper’in Savunma..
    8. Aziz Yıldırım aldı, kaymağını Ali Koç..
    9. 24 Temmuz Basın Bayramı
    10. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü..
    11. Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2..
    12. 30. Uluslararası Devrek Baston ve..
    13. Minibüsle çarpışan motosikletin..
    14. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    15. Askeri müdahaleye hazırlık mı? Haydut..
    16. Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni
    17. Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti..
    18. Yumurta bırakmak isteyen kaplumbağanın..
    19. CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine..
    20. Şehir şehir gezip kızı için yardım..
    21. İran'a ait İHA'yı vurdular
    22. Devrek’te Baston ve Kültür festival..
    23. İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı..
    24. Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz..
    25. Hassas saç derisini rahatlatmaya..
    26. Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı
    27. KGC Başkanı Kaya, “Özgür ve tarafsız..
    28. Alpboğa, “24 Temmuz basın özgürlüğü..
    29. Atıl durumdaki köy okulunda çalışmalar..
    30. İzmir'de makilik alanda yangın
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi