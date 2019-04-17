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Minibüsçü cinayeti davasında "meşru müdafaa" kararı

Bağcılar'da, trafikte tartıştıkları minibüs şoförü Mustafa Yağcı'yı öldürdüğü iddia edilen iki kardeşin, müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme heyeti olay meşru müdafaa kapsamında olduğu gerekçesiyle beraat kararı verdi

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:49
Minibüsçü cinayeti davasında "meşru müdafaa" kararı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, trafikte tartıştıkları minibüs şoförü Mustafa Yağcı'yı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan minibüs şoförü iki sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini beyan ederken, taraflara mütalaaya karşı diyecekleri soruldu.

Yağcı ailesinin avukatı Haydar Aküzüm, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, "Mahkemenizce son derece hatalı bir karar verme aşamasındasınız. Taleplerimiz kabul edilmemiştir. Olay mahallinde keşif yapılmalıydı. Müvekkil kendini korumak üzere canını vermiştir. Dosyadan çekilmenizi talep ediyoruz. Hiçbir kanın yerde kalmayacağını ve her türlü yasal yollara başvuracağımızı belirtiriz. Her türlü yasal yola başvuracağız." diye konuştu.

Mustafa Yağcı'nın babası müşteki Erol Yağcı da adalete saygı duyduklarını belirterek, "Sizleri bir daha düşünmeye davet ediyorum. Ben ve oğlumun hakkını yiyen herkesi, devletimiz ve yüce Rabbimiz görecektir. Allah'ıma ve yüce devletin adaletine güveniyorum. Buna göre karar vermenizi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirildiği gerekçesiyle sanıklar Sabahattin ve Mehmet Yalçın'ın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı beraatine hükmetti. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, sanıkların tutuklu kaldıkları süre için tazminat hakları bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Karar sonrası Mustafa Yağcı'nın yakınları, duruşma salonunun önünde fenalaştı. Anne Yurdagül Yağcı, karara tepki göstererek, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler, soy ismimizi sildiler. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum." diye bağırdı.

Baba Erol Yağcı da "Oğlum iki kardeş tarafından hunharca katledildi. İkinci mahkemede şartlı tahliye, üçüncü mahkemede beraat... Devletimden, Sayın Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Benim oğlum futbolcuydu. Arkadaşına yardım etmek amacıyla gitti. Katlettiler çocuğumu." ifadelerini kullandı.

- Savcı beraat istemişti

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, olayın minibüsçüler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığı, maktulün telefonla yardım isteyip başka bir araçtan pala aldığı bildirilerek, kapalı yolda gidebilecekleri bir yer olmayan sanıkların kendilerine yapılan saldırıda kaçma zorunluluklarının bulunmadığı, palaya karşı basit nitelikteki bıçakla karşılık verdikleri belirtilmişti.

Sabahattin Yalçın'ın da kardeşine karşı haksız saldırıyı önleme amacıyla müdahale ettiği anlatılan mütalaada, her iki sanığın saldırıyı defetmek amacıyla hareket ettikleri savunulmuştu. Mütalaada, sanıklara meşru müdafaa kapsamında ceza verilemeyeceği ileri sürülerek, bu nedenlerle sanıkların beraatine karar verilmesi istenmişti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 14 Haziran 2018'de minibüs şoförlüğü yapan maktul Mustafa Yağcı'nın trafikte diğer minibüs şoförleri Mehmet Yalçın ve kardeşi Sabahattin Yalçın'la tartıştığı, çıkan kavgada maktulün palayla sanıklara saldırdığı, arbede sırasında sanık Mehmet Yalçın'ın 3-4 kez bıçakla hamle yaptığı, daha sonra maktulün kaçtığı ve hastanede hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Mehmet Yalçın ve Sebahattin Yalçın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.


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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:49
  1. Mehmet Yalçın
  2. Minibüsçü cinayeti davasında meşru müdafaa kararı
  3. Mustafa Yağcı
  4. Sabahattin Yalçın

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