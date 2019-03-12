0553 313 94 23

Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüsün, yol kenarında duraklama yapan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 21:56
Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüsün, yol kenarında duraklama yapan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 20.00 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağına yakın bölgede meydana geldi. SDÜ kavşağından Afyonkarahisar Karayolu istikametinde seyreden A.B. yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafında bekleme yapan E.D. idaresindeki 32 K 0043 plakalı otomobil ile ön kısmında bekleme yapan O.D. idaresindeki 32 FR 577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 18 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi ile itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ile diğer özel hastanelere sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    1. Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele..
    4. "Yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor"
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilerin..
    6. İngiliz parlamentosu revize edilmiş..
    7. Polonya'da öldürülen Türk gencin katil..
    8. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    9. Erzurumspor, Trabzonspor maçı..
    10. "FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter..
    12. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü..
    13. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    14. Van’da park halindeki kamyonetten 51..
    15. Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları..
    16. "Yargının, adaletin çıtasını çok daha..
    17. "Bu köklü kulüp yaşamalı"
    18. "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu..
    19. Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' yorumu:..
    20. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet..
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    23. Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele..
    24. Bomba iddia: Trump, kızını ve damadını..
    25. Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı
    26. "Burunlarından fitil fitil getirmezsek..
    27. Isparta'da minibüs iki otomobile..
    28. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    29. Okul servisi şoförü aracın içinde ölü..
    30. Oktay, Malazgirt Radyosu yayınına..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü