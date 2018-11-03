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Minibüs yayalara çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı 2 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 22:09
Minibüs yayalara çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, U.B yönetimindeki Edirne-Keşan arasında çalışan minibüs, Abalar Köyü sapağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın'a çarptı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Çıvgın ve Kosnak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İki kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü U.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 22:09
  1. Edirne
  2. Mukaddes Kosnak
  3. Zehra Çıvgın

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