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Minibüs tacizcisinin cezası belli oldu

Pendik'te 17 Şubat’ta 10 yaşındaki kızı ile bindiği minibüste yer olmadığı için ayakta kalan üç çocuk annesi G.Y.’yi (32), taciz eden İbrahim Bozkurt'un cezası belli oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
Minibüs tacizcisinin cezası belli oldu

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Bozkurt bırakıldı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Bozkurt’un en az 5 kez vücut dokunulmazlığını ihlal ederek cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek, 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Bozkurt’un, indirim sebebi olacak bir tutum ve davranışına rastlanmadığını belirten mahkeme, cezasında indirim yapmadı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
  1. Taciz
  2. ceza

YORUM YAZ

  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya45 dk önce
    Sadece hapis cezasi az! Tecavüzcülere idam, tacizcilere hapis ve hadim isteriz! Belli adam beline sahip cikamiyor. Hadim sart! 5 yil hapis cezasi cok yerindedir ancak yetmez. yeterince caydirici degil
  • HülyaHülya43 dk önce
    Bu adam,pis emellerini birgün gerçekleştirme imkanı bulup,masum bir canın celladı olursa,ilaçlı hadımı ozamanmı uygulayacaksınız SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİM?????
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