Minibüs tacizcisinin cezası belli oldu

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Bozkurt bırakıldı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Bozkurt’un en az 5 kez vücut dokunulmazlığını ihlal ederek cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek, 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Bozkurt’un, indirim sebebi olacak bir tutum ve davranışına rastlanmadığını belirten mahkeme, cezasında indirim yapmadı.