Minibüs şoförü yol ortasında bıçaklandı
Zonguldak Alaplı ilçesi Merkez Mahallesinde meydana gelen olayda, minibüs şoförü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:11
Zonguldak Alaplı ilçesi Merkez Mahallesinde meydana gelen olayda, minibüs şoförü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 15,00 sıralarında Alaplı ilçesi Şadırvan bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’da minibüs şoförlüğü yapan Yılmaz Y. (38), henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı Murat Ö. tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yılmaz Y.,Alaplı Devlet Hastanesi’netedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası Asayiş ekipleri Murat Ö.’yü olay yerindegözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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