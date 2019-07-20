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Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:34
Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgeye göre, Gemtepe köyüne seyir halinde olan S.E. idaresindeki 23 P 4111 plakalı minibüs, Kilaban köyü yolunda rampa aşağı inerken freni tutmaması sonucu şarampole yuvarladı. Kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralılardan 6’sı olay yerinde tedavi edilirken, 3’ü Kovancılar Devlet Hastanesi’ne ağır olan bir kişi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:34
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