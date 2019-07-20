Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı Elazığ’ın Palu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgeye göre, Gemtepe köyüne seyir halinde olan S.E. idaresindeki 23 P 4111 plakalı minibüs, Kilaban köyü yolunda rampa aşağı inerken freni tutmaması sonucu şarampole yuvarladı. Kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralılardan 6’sı olay yerinde tedavi edilirken, 3’ü Kovancılar Devlet Hastanesi’ne ağır olan bir kişi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.